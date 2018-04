Wirecard unterstützt den weltweit erfolgreichen Spielehersteller Gameforge

Gameforge zählt über 450 Millionen registrierte Spieler und vertraut bei der Kreditkartenakzeptanz auf Wirecard

Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der globale Innovationstreiber im Bereich digitale Finanzdienstleistungen, unterstützt Gameforge, eines der weltweit erfolgreichsten Unternehmen im Bereich Free-to-Play Online-Games, bei der Kreditkartenakzeptanz. Gameforge hat eine Kundenbasis von über 450 Millionen registrierten Nutzern und bietet über 20 Spiele in 75 Ländern an. 2006 brachte Gameforge das mittlerweile erfolgreichste Online-Game Europas, Metin2, nach Deutschland. Mit dem Erfolg des Spieles wuchsen sowohl die Spielerzahlen als auch das Unternehmen selbst.

Durch die Kooperation mit Wirecard profitieren Nutzer von Gameforge nun von reibungslosen Zahlungsvorgängen. Wirecard übernimmt im Rahmen der Kooperation die komplette Abwicklung von Kreditkartenzahlungen für eine breite Zielgruppe. Die Online-Gaming-Branche weist ein rasantes Wachstum auf. Rund 2,1 Millionen Game-Enthusiasten konsumieren laut einer VuMA-Umfrage allein in Deutschland täglich Spiele im Online-Sektor, im Jahr 2017 betrug der Umsatz im deutschen Gaming-Markt rund 3,35 Milliarden Euro.

Andreas Schulze, Director of Payments bei Gameforge, sagt: "Der Grund für unseren Erfolg liegt im kontinuierlichen Streben, unseren digitalen aktiven Kunden die besten Technologielösungen zu bieten und dadurch das Kundenvertrauen aufrechtzuerhalten. Dank Wirecard können wir eine reibungslose digitale Customer Journey auch beim Bezahlvorgang ermöglichen."

Boris Bongartz, Head of Sales Digital Goods bei Wirecard, fügt hinzu:

"Wir sind stolz über Kooperation mit Gameforge. Der Online-Gaming-Markt ist ein innovatives und sehr schnell wachsendes Feld. Als weltweit etablierter Innovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie sind wir froh, Gameforge mit einem flexiblen und sicheren Bezahlservice zu unterstützen und somit unsere Kundenbasis in der Online-Gaming-Branche zu erweitern."

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

Über Gameforge:

Mit über 20 Titeln und über 450 Millionen registrierten Spielern ist Gameforge der führende Anbieter von Free-to-Play Massively Multiplayer Onlinegames (MMOs) in der westlichen Hemisphäre. Mit Hauptsitz in Karlsruhe bietet die Unternehmensgruppe Spiele in über 75 Ländern an. Das Portfolio umfasst zahlreiche bekannte Marken der Spieleindustrie, darunter die preisgekrönten Rollenspiele AION Free-to-Play und TERA sowie Europas erfolgreichstes MMO, Metin2. Nun erweitert das Anime-Action-MMO SoulWorker das umfangreiche Sortiment; beliebte Browser-Spiele wie OGame und Ikariam runden das Angebot ab.

