Tiroler Tageszeitung, Ausgabe vom 23. April; Kommentar von Karin Leitner: "Das neue Gewicht "

Innsbruck (OTS) - Veränderung. Die wollten viele Bürger vor der Nationalratswahl. Des rot-schwarzen Bundes überdrüssig waren sie. In jenen vier Ländern, in denen seit Jahresbeginn zu wählen war, gab es diese Veränderungssehnsucht kaum. Nirgendwo war ein Skandal wie einst jener ob der Salzburger Finanzmalversationen. Und jene Parteien, die miteinander regierten, taten das ohne gröberen Zwist.

Diese Verhältnisse sind vor allem einem zugute gekommen: dem jeweiligen Landeshauptmann. So auch Salzburgs Wilfried Haslauer. Er hat enorm dazugewonnen, ist nun in der kommoden Situation, unter mehreren Paktanwärtern wählen zu können. Nicht nur für die Regierungsverhandlungen im Land ist Haslauer gestärkt, das ist er auch gegenüber den Machthabern im Bund, so wie das seine niederösterreichische Kollegin Johanna Mikl-Leitner und sein Tiroler Pendant Günther Platter sind. Es stehen Reformen an, die nur mit den Ländervertretern zu machen sind, von der Pflege-Causa bis zur Mindestsicherung. Und wenn es um das Geld geht, ist stets das Hemd näher als der Rock. Da schwinden mitunter Parteiloyalitäten, da wird nicht mehr gekuscht, da wird auch öffentlich gesagt, was Sache ist. ÖVP-Chef Sebastian Kurz jubelt zu Recht wegen der Landtagswahl-Erfolge seiner Gesinnungsfreunde. Er könnte aber alsbald nicht mehr so erfreut sein. Dann, wenn er das neue Polit-Gewicht der Landeshauptleute zu spüren bekommt.

