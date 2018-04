Neues Volksblatt: "Prickelndes Match" von Markus EBERT

Ausgabe vom 23. April 2018

Linz (OTS) - Was man aus den Landtagswahlen in NÖ, Tirol, Kärnten und Salzburg lernen kann, ist schnell gesagt: Wenn der/die Erste klare Ansagen macht, dann wird das von den Wählerinnen und Wählern auch honoriert. Oder anders ausgedrückt: Die Lust auf allzugroße Experimente ist nicht sonderlich ausgeprägt. Das mag auch mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit zu tun haben, als die Wähler des dahingeschiedenen Team Stronach sehr schnell zur Kenntnis nehmen mussten, dass sie ihre Stimme einem sinnlosen Politik-Experiment anvertraut hatten.

Klarer Wahlsieger ist in Salzburg der alte und designierte neue Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Wahlverlierer sind natürlich die Grünen, aber auch die Roten — und zwar nicht nur die Salzburger, sondern auch die Bundes-SPÖ, deren Oppositionskurs in Salzburg nicht fruchtete. Das ist jedenfalls ein Dämpfer für Ex-Kanzler Christian Kern, während Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache nun auch den vierten Wahlgang ohne Schrammen (in Form von Stimmenverlusten) überstanden haben.

Was uns das Ergebnis natürlich auch lehrt: Die türkis-blaue Bundesregierung sieht sich bei ihren durchaus ambitionierten Reformvorhaben nun sehr selbstbewussten Landeshauptleuten gegenüber. Nachdem jetzt bis zur EU-Wahl im Frühjahr 2019 Wahlpause herrscht, wird das Match Bund-Länder wohl um einiges prickelnder werden.

