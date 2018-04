Sechste Landeshauptstadt wird pink: Gratulation an NEOS Innsbruck

Nick Donig: „Einzug bei erstmaligem Antreten tolle Leistung unter schwierigen Bedingungen“

Wien (OTS) - NEOS gratulierten am Abend ihrer Innsbrucker Spitzenkandidatin Dagmar Klingler und dem gesamten Team der Bürger_innen-Bewegung in der Tiroler Landeshauptstadt zum Einzug in den Gemeinderat. „NEOS sind zum ersten Mal in Innsbrucker angetreten. Knapp 5 Prozent und zwei Mandate sind eine tolle Leistung unter schwierigen Bedingungen“, so NEOS-Generalsekretär Nick Donig mit Blick auf die zersplitterte Parteienlandschaft und die erschreckend niedrige Wahlbeteiligung.

Kontrolle und Reformen

Mit dem Einzug in den Innsbrucker Gemeinderat sind NEOS nun in insgesamt 6 Landeshauptstädten vertreten. „NEOS werden auch in Innsbruck eine selbstbewusste Kontrollpartei und zugleich ein Reformturbo für positive Veränderung sein“, so Donig. Wie immer die künftige Aufgabenverteilung im Gemeinderat aussehe, „NEOS Innsbruck werden jedenfalls ein Gewinn für Demokratie, Transparenz und Chancen in der Tiroler Landeshauptstadt sein“.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu