Grüne OÖ: Buchmayr: Grüne sind DIE Sieger bei den Wahlen in Innsbruck

Nummer eins bei den Gemeinderatswahlen, Bürgermeister-Kandidat Georg Willi mit den meisten Stimmen in der Stichwahl

Linz (OTS) - „Das ist DER sensationelle Erfolg für die Grünen am heutigen Wahltag. Die Grünen gewinnen die Gemeinderatswahlen in Innsbruck mit rund 24 Prozent und der Grüne Bürgermeister-Kandidat Georg Willi steht mit den meisten Stimmen in der Stichwahl. Ich gratuliere den Grünen in Innsbruck und Georg Willi ganz herzlich zu diesem tollen Erfolg“, kommentiert die Landessprecherin der Grünen OÖ LAbg. Maria Buchmayr das sensationelle Abschneiden der Grünen bei den Gemeinderatswahlen in Innsbruck“.

Buchmayr: „Nach den Verlusten bei den LTW in Salzburg ist das eine Riesenerleichterung für uns Grüne und vor allem eine enorme Motivation und ein Riesenschub. Dieses Ergebnis und dieser Erfolg zeigen nach all den Turbulenzen, was für uns Grüne alles möglich ist. Es zeigt, dass nach Krise auch wieder Höhenflug möglich ist und Grüne Politik als gestaltende Kraft gefragt ist“.

