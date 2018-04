Salzburg-Wahl: Korosec gratuliert Haslauer zum eindrucksvollen Wahlerfolg

Die beständige und erfolgreiche Politik für Salzburg wurde bestätigt

Wien (OTS) - „Nach den bereits erfolgreichen Landtagswahlen in diesem Jahr, konnte sich die Volkspartei auch in Salzburg durchsetzen. Zu diesem wirklich besonders eindrucksvollen Wahlergebnis möchte ich Wilfried Haslauer und seinem Team herzlichst gratulieren“ so Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes, in einer ersten Reaktion zum Sieg der Volkspartei bei den Landtagswahlen in Salzburg.

„Die Menschen, und ganz besonders die Seniorinnen und Senioren wünschen sich sachliche, beständige und lösungsorientierte Politik und genau das hat Landeshauptmann Wilfried Haslauer mit seinem Team schon viele Jahre gezeigt“, so Korosec über die erfolgreiche Arbeit von Landeshauptmann Haslauer für das Land Salzburg.

„Ich gratuliere der Salzburger Volkspartei, allen voran Wilfried Haslauer zu diesem großartigen Wahlerfolg und freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit“, zeigt sich Korosec abschließend erfreut.

