LH Platter: „Gratulation an Wilfried Haslauer zum eindrucksvollen Wahlergebnis“

Ergebnis ist klare Bestätigung für die hervorragende Arbeit der ÖVP in Salzburg

Innsbruck (OTS) - „Ich darf Wilfried Haslauer und seinem Team herzlich zu diesem beeindruckenden Wahlergebnis gratulieren. Salzburgs Landeshauptmann Haslauer hat das Land in den vergangenen Jahren mit seinem unermüdlichen Einsatz und seiner verantwortungsvollen Politik nachhaltig gestaltet. Die Ergebnisse der beiden Landtagswahlen in Tirol und jetzt in Salzburg sind eine deutliche Bestätigung dafür, dass die Menschen Stabilität und Verlässlichkeit wollen. Die Salzburgerinnen und Salzburger haben Wilfried Haslauer einen klaren Vertrauensbeweis und den eindeutigen Auftrag gegeben, diesen erfolgreichen Weg auch in Zukunft fortzusetzen. Auch freue ich mich auf die weitere gute Zusammenarbeit“, gratuliert Tirols Landeshauptmann Günther Platter seinem Amtskollegen Wilfried Haslauer und der Salzburger Volkspartei zum eindrucksvollen Wahlergebnis.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Volkspartei

Dr. Birgit Winkel

+43 664 8397877

b.winkel @ tiroler-vp.at

www.tiroler-vp.at