Karin Kneissl: “Wir sind nicht Ansprechpartner für die türkische Innenpolitik”

Außenministerin sprach mit türkischem Amtskollegen Cavusoglu

Wien (OTS) - Wien, 22. April 2018 - Außenministerin Karin Kneissl führte heute, in enger Abstimmung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache, ein konstruktives Telefongespräch mit ihrem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu.

„Es ist erklärbar, dass sich der beginnende Wahlkampf in der Türkei -so wie alle Wahlkämpfe - durch überspitzte und oft auch emotionale Rhetorik auszeichnet. Österreich wird weiter seinen auf außen- und europapolitischen Realitäten beruhenden Kurs verfolgen und jene Sensibilität an den Tag legen, die wir nach dem Wahlkampf zur erfolgreichen Gestaltung unserer bilateralen Beziehungen im Interesse der Menschen türkischer und österreichischer Abstammung benötigen“, so Karin Kneissl.

Die beiden Außenminister stimmten darin überein, dass gegenseitige Irritationen aufgrund übertriebener Wahlkampfrhetorik im Interesse keines der beiden Länder lägen.

„Wir sind nicht Ansprechpartner für die türkische Innenpolitik. Diese muss in der Türkei diskutiert und entschieden werden. Wir sind Ansprechpartner für die türkische Außenpolitik und haben Interesse an einem soliden Fundament in unseren außenpolitischen Beziehungen mit der Türkei, die ich mit meinem türkischen Kollegen unabhängig von Wahlkämpfen auch weiterhin gestalten werde“, so die Außenministerin.

