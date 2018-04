ÖAMTC: Ruhiges Verkehrsaufkommen in Wien

VCM ohne längere Verzögerungen

Wien (OTS) - „Richtig heiß sind die Telefone ab Mitte der Woche gelaufen“, zieht man bei den ÖAMTC-Mobilitätsinformationen Kurzbilanz zum Marathonwochenende in Wien. „Heute war zwar kein normaler Sonntag, die Leute informieren sich zum Großteil aber schon im Vorfeld.“ Einen weiteren Grund für das recht ruhige Verkehrsaufkommen sieht der Club im Ausflugswetter. „Viele dürften den späten Frühlingsbeginn schon herbeigesehnt haben und sind zu einem Wochenendausflug aufgebrochen.“

Während des Marathons kam es daher nur zu leichten Verzögerungen auf der Felberstraße in Richtung Johnstraße, auf der Grünbergstraße und in der Westeinfahrt. „Derzeit gehen, bis auf die Ringstraße, die letzten Verbindungen wieder auf, dem Rückreiseverkehr aus dem Wochenende steht dann nichts mehr im Weg“, so ÖAMTC-Mobilitätsinformationen abschließend.

