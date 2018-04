Mahrer: SPÖ Wien setzt ÖVP-Initiative um

Ludwig darf jetzt nicht auf halbem Weg stehen bleiben – ÖVP Wien fordert Sicherheitsstadtrat – Sicherheitsoffensive der ÖVP Wien unter www.sichereswien.at

Wien (OTS) - „Das Alkoholverbot am Praterstern ist ein wichtiger Schritt. Damit setzt die SPÖ Wien zumindest eine jener Forderungen um, die wir vor zwei Wochen präsentiert haben. Jetzt darf Ludwig aber nicht auf halbem Weg stehen bleiben“, fordert Sicherheitssprecher Karl Mahrer. „In unserer Stadt fehlt nach wie vor ein Sicherheitsstadtrat. Die Regierungsumbildung im Mai ist deshalb eine Chance für Bürgermeisterkandidat Ludwig, tatsächlich einen Sicherheitsstadtrat einzusetzen!“

In Wien ist die Sicherheitspolitik seit Jahren das Stiefkind der rot-grünen Stadtregierung. „Wir haben deshalb unsere Sicherheitsoffensive www.sichereswien.at gestartet. Denn Sicherheit ist nicht nur die Aufgabe einer Organisation wie der Polizei, sondern muss ganzheitlich, umfassend und vor allem präventiv angegangen werden“, so Karl Mahrer. Hier müsse Ludwig weitere Schritte setzen: Baulich-gestalterische Maßnahmen wie die Verbesserung der Einsehbarkeit von Angsträumen und die Pflege und Instandhaltung des öffentlichen Raumes zählen genauso dazu wie die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Planungsprozessen und Maßnahmen der Stadtumgestaltung.

„Ludwig ist aufgefordert, das Thema Sicherheit nun mit einem umfassenden Sicherheitspaket auf die Agenda zu bringen. Offen ist, ob er das in der eigenen Partei und beim Koalitionspartner durchsetzen kann“, betont Karl Mahrer, der im Rahmen der ÖVP-Sicherheitsoffensive für Sprechstunden zur Verfügung steht und gezielt zu Veranstaltungen lädt. „Rot-Grün hat bei Brennpunkten wie den Bahnhöfen lange genug weggeschaut. Ein Sicherheitsstadtrat ist notwendig, um die Ängste und Sorgen der Bevölkerung ernst zu nehmen und konkrete Maßnahmen umzusetzen.“

