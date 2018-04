NEOS Wien zu Praterstern: Alkoholverbot ist reiner Populismus!

Beate Meinl-Reisinger: „Maßnahme führt nur zur Verdrängung, löst aber die Probleme am Praterstern nicht!“

Wien (OTS) - Mit Unverständnis reagiert NEOS Wien Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger auf den Vorstoß des nächsten Wiener Bürgermeisters, Michael Ludwig, am Praterstern ein Alkoholverbot verhängen zu wollen: „Michael Ludwig zeigt schon, bevor er gewählt ist, sein wahres Gesicht: Mit purem Populismus versucht er, die Probleme in der Stadt zu kaschieren. Unser Bürgerforum vor zwei Wochen direkt am Praterstern hat ganz klar gezeigt, dass die Anrainer und Durchreisenden sich ganz andere Lösungen erwarten, um den Brennpunkt zu entschärfen. Sicherheit hat oberste Priorität, aber bitte nicht mit reinen Showmaßnahmen, es braucht wesentlich mehr am Praterstern. Dazu gehören bauliche Veränderungen ebenso wie verstärkte Sicherheitsmaßnahmen und eine vernetzte Zusammenarbeit von Polizei, Security und Sozialarbeit. Mit einem Alkoholverbot wird weder das Problem des Drogenhandels noch das Thema der großen Gruppen an jungen Flüchtlingen am Praterstern in keiner Weise angegangen. Ludwig verschweigt weiter das Integrationsversagen der Wiener SPÖ in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten!“

Zahlreiche Studien aus anderen Städten belegen zudem, dass ein Alkoholverbot auf einem Platz überhaupt nichts bringt. „Das ist reine Verdrängung, die umliegenden Grätzel und auch andere Plätze in der Stadt werden zu neuen Hotspots. In der Folge mussten die Verbotszonen immer weiter ausgeweitet werden. Allein die Sandler am Praterstern verdrängen zu wollen, löst dort noch nichts. Michael Ludwig sollte nicht schon vor Beginn seiner Amtszeit mit billigen Vorschlägen punkten wollen, sondern sich den wahren Problemen stellen. Wir NEOS schauen hin und nicht weg – und werden in Kürze ein umfassendes Praterstern-Konzept vorlegen, das die Anregungen, Sorgen und Wünsche aller Beteiligten berücksichtigt.“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Ralph Waldhauser

Leitung Kommunikation

+43 664 849 15 40

ralph.waldhauser @ neos.eu