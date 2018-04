Vilimsky: "EU-Geld-Empfänger Erdogan soll seine dreisten Drohungen unterlassen!"

"Brauchen keine türkischen Wahl-Shows bei uns – Verbot richtig und wichtig!"

Wien (OTS) - Scharf zurückgewiesen hat heute FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky die Drohungen des umstrittenen türkischen Präsidenten Recep Tayip Erdogan gegen Österreich. Gerade vor dem Hintergrund, dass Erdogan bzw. die Türkei Empfänger von EU-Milliarden sei, wirken die Warnungen Erdogans gegen unser Land doppelt dreist. Es bleibe dabei, so Vilimsky:“ Wir brauchen in unserem Land keinerlei Wahlkampfauftritte türkischer Politiker und es ist außerordentlich zu begrüßen, diese schon vorab zu verbieten“.



"Wer 'A sagt, müsse aber auch B sagen': Wir wollen weder türkische Wahlshows in Österreich, noch die Türkei weiter als Beitrittskandidaten für die Europäische Union. Abgesehen vom islamistisch-autoritären Kurs, den immensen Menschenrechtsverletzungen und ungerechtfertigten Verhaftungen in der Türkei, dem Angriffskrieg gegen Kurden oder auch sonstigen imperialistischen Phantasien Erdogans, ist die Türkei einfach kein europäisches Land und darf auch nicht Mitglied einer Europäischen Union werden. Die dreisten Drohungen Erdogans gegen unser Land sind da nur ein weiterer Beweis dafür, so Vilimsky.



"Aus mit den Drohungen gegen Österreich, aus mit den EU-Beitrittsverhandlungen. Der Türkei müssen klare Grenzen aufgezeigt werden, was wichtig und richtig ist. Wenn Erdogan schon protestieren möchte, dann könnte er dies auf Verzicht auf die EU-Gelder machen, das wäre mal eine gute Idee von ihm", betonte Vilimsky.

