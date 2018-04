Wien-Simmering: Ladendieb entfernt Sicherung von Diebesgut auf Friedhof

Wien (OTS) - Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering konnten am 21. April 2018 um 16.00 Uhr einen Mann festnehmen, der auf einem Friedhof in Wien-Simmering die Diebstahlsicherung von mehreren Computerspielen entfernte. Nach kurzem Fluchtversuch gab der 35-Jährige gegenüber den Beamten an, die Spiele im Wert von knapp 800 Euro zuvor in einem Geschäft in der Landwehrstraße mittels präparierter Tasche gestohlen zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen.

