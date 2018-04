ORF SPORT + mit UEFA-Youth-League-Finale und Fußball-Erste-Liga

Am 23. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 23. April 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Finale der UEFA Youth League um 16.55 Uhr und vom Fußball-Erste-Liga-Spiel FAC Wien – SV Guntamatic Ried um 18.55 Uhr, die Höhepunkte aus der 31. Runde der Fußball-Bundesliga um 20.30 Uhr und die Wiederholung von „Sport am Sonntag“ vom 22. April um 22.20 Uhr.

Um den Einzug in das Finale der Fußball Youth League im Colovray Sports Centre Nyon spielten im Halbfinale am 20. April Chelsea gegen Porto und Manchester City gegen Barcelona. Kommentator ist Daniel Warmuth.

In der 30. Runde der Fußball-Ersten-Liga hat der FAC die SV Guntamatic Ried zu Gast. Der Tabellenletzte FAC möchte mit einem Heimsieg Punkte auf Blau Weiß Linz gut machen. Die Rieder brauchen dringend einen Sieg, um im Aufstiegsrennen zu bleiben. Kommentator ist Martin Lang. Das Spiel ist von 18.30 bis 20.30 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

(Stand vom 20. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at