Wien-Brigittenau: Mutmaßliche Dealer mit 61 Baggies Suchtmittel festgenommen

Wien (OTS) - Beamte der Polizeiinspektion Pasettistraße konnten am 19. April 2018 um 20.45 Uhr im Zuge einer Kontrolle am Handelskai zwei mutmaßliche Dealer festnehmen. Der 24-Jährige und sein 26-jähriger Komplize hatten 61 Kugeln mit Heroin und Kokain, sowie rund 1400 Euro Bargeld bei sich. Beide Männer befinden sich in Haft.

