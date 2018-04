4GAMECHANGERS-FESTIVAL-Update, Detlef Soost: "Du bist selbst der Gamechanger!"

Wien

Heather Mills: " My whole life has been about problemsolving. "

Detlef Soost: " Du bist selbst der Gamechanger! "

Session über "Video killed the radio-star: who will be left behind due to digital transformation?

Webstar Luca Scharpenberg (Influencer: Concrafter) im Talk



Keynote Speech Heather Mills:

"Life is for right here and right now and you have to do what you love, really, really love."

"My whole life has been about problemsolving.“

"When I work seven days a week now, it still doesn’t feel like working, because I found what I really like.“

Im Anschluss diskutierten Detlef Soost (Founder Celebrity Sports), JANAklar (Influencer), Simon Mathis, (Influencer), Nunu Kaller (Author, Blogger), Siegfried Meryn (Doctor, Professor & Founder CAPE 10) und Eva-Maria Klein (Founder kick mit) über “Become active: Find your balance with body, soul & your smartphone“ – moderiert von Verena Schneider.



Detlef Soost (Founder Celebrity Sports): "Es ist bisschen wie eine Visitenkarte. Wenn du etwas verkaufst, was du selber nicht verkörperst, ist das schwierig."

JANAklar (Influencer): "Wir sind eine fette, geile Community, die sich gegenseitig unterstützt.“

Simon Mathis (Influencer): "Am Anfang sind es die Likes, die für dich zählen, aber mit der Zeit sind es die tiefsinnigen Kommentare."

Nunu Kaller (Author, Blogger): "Bis zu einem gewissen Grad ist Instagram ja doch auch demokratisch. Es kommt immer drauf an wie du dir deinen Feed baust.“

Eva-Maria Klein (Founder kick mit): "Mir ist es wichtig reale emotionale Erlebnisse für die Mädchen durch Fußballspielen zu schaffen."



Mit seiner Sum-up-Speech machte Detlef Soost außerdem klar: "Du bist selbst der Gamechanger!"



Zu "Video killed the radio-star: who will be left behind due to digital transformation?", moderiert von Armin Doppelbauer, diskutierten Bernhard Kerres (Founder Hello stage), Bär Läsker (music manager), Christoph Straub (artist & producer), Birgit Denk (Austrian artist) und Thomas Heher (Co-Founder The Gap).



Bernhard Kerres (Founder Hello stage): "Es gibt so viel tolle Künstler und Künstlerinnen da draußen, dass wir einfach ein Label gemacht haben."

Christoph Straub (artist & producer): "Wir geben Musikfans die Möglichkeit so etwas wie earlystage Musikinvestoren zu werden."

Birgit Denk (Austrian artist): "Es verändert auch das Musikschaffen, wenn ich die Digitalisierung im Hinterkopf hab."

Thomas Heher (Co-Founder The Gap): "Man ist heute Musikunternehmer, Musikentrepreneur."



Luca Scharpenberg (Influencer: Concrafter) stand außerdem mit Philipp Hajszan, Chris Stephan und Luca auf der Bühne: "Man sitzt den ganzen Tag und übt, um besser zu werden."



Im Anschluss steigen jetzt noch die großen, offiziellen "A1 eSports League Austria Finals"! Die Festival-Gäste dürfen sich weiters auf tolle Acts u.a. Julian le Play freuen und natürlich auf eine großartige Aftershowparty!

