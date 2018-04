Nationalrat – Muchitsch: SPÖ bringt Antrag zu Beschäftigungsgarantie für Menschen über 50 Jahre ein

Wien (OTS/SK) - „Die Gruppe der Menschen über 50 Jahre ist eine Gruppe, die es besonders schwer hat, wenn sie von Arbeitslosigkeit betroffen ist, vor allem in Regionen, wo es nicht besonders viele Arbeitsplätze gibt“, erklärte SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch bei der ersten Lesung des SPÖ-Antrags zu einer Beschäftigungsgarantie für Menschen über 50 Jahre. Die Hälfte der Arbeitssuchenden über 50 Jahre ist mehr als 12 Monate arbeitslos. „Diese Gruppe wird von der schwarz-blauen Regierung massiv verunsichert, weil Beschäftigungsmaßnahmen von der Regierung gestrichen werden und Verunsicherung durch Arbeitslosengeld neu und kolportierter Notstandshilfeabschaffung erzeugt wird “, kritisierte Muchitsch. ****

Der SPÖ-Antrag beinhaltet eine Beschäftigungsgarantie für Menschen, die 30 oder 40 Jahre lang am Arbeitsmarkt waren, die Leistungsträger waren und dies wieder sein wollen. „Die SPÖ will diesen Menschen wieder mehr an Sicherheit geben, damit sie wieder Chancen haben, in den Arbeitsmarkt zu kommen, gerade in einer Zeit der Hochkonjunktur, wo es eigentlich einen Fachkräftemangel gibt“, so Muchitsch.

Muchitsch fügte abschließend hinzu, dass die Aktion 20.000 mehrheitlich von ÖVP-Gemeinden genutzt wurde. „Sie alle kennen Menschen, die 50 bis 80 Bewerbungen schreiben und keine Chance haben. Deshalb unterstützen Sie unseren Antrag“, so der Appell von Muchitsch an die Regierungsfraktionen. (Schluss)sc

