FP-Haslinger: Angriff auf ORF-Team bei ATIB-Dreh in Wien-Brigittenau untragbar

Verängstigte Anrainer berichten von Polizei- und Rettungseinsatz

Wien (OTS) - Beim Versuch, Bilder für einen Bericht über den umstrittenen Erdogan-Verein ATIB bei der Moschee in der Dammstrasse zu filmen, ist heute am frühen Nachmittag ein ORF-Team offenbar von ATIB-Leuten tätlich angegriffen worden. Entsetzte und verängstigte Passanten und Anrainer berichten von tumultartigen Szenen, ob es Verletzte gibt, ist aktuell nicht bekannt - jedenfalls berichten Zeugen von einem Rettungseinsatz.

Der Brigittenauer FPÖ-Berzirksparteiobmann Gerhard Haslinger, der als erster von den Attacken informiert wurde, will das Geschehen nicht kommentieren, bis mehr Fakten bekannt sind. Er sagt auch in seiner Funktion als Sicherheitssprecher der FPÖ-Wien: „Sollten sich die Augenzeugenberichte bestätigen, haben wir hier in der Brigittenau, in ganz Wien und ganz Österreich ein gewaltiges Problem“.

Haslinger erwartet eine umfangreiche Berichterstattung des ORF als direkt Betroffener. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ORF das unter den Teppich kehren wird, weil es vielleicht nicht ins Weltbild passt. Wir werden jedenfalls dran bleiben und die Angaben überprüfen“, so Haslinger anschließend.

