„Unterwegs in Österreich“ ab 23. April aus dem Burgenland

Wien (OTS) - Nächster Halt Burgenland! Ab Montag, dem 23. April 2018, macht das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio wieder Station im Burgenland. Eva Pölzl und Martin Ganster melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2 und Lukas Schweighofer begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend.

Montag, 23. April: Schwerpunktthema: „Armutsfalle Teilzeitjob“

„Guten Morgen Österreich“ aus Siget in der Wart

Immer nur Teilzeit arbeiten? Klingt verlockend – aber welche Auswirkungen hat das auf die Pension? Darüber informiert Pia Glawogger von der Arbeiterkammer Burgenland. Außerdem ist eine ungarische Volksmusikgruppe zu Gast und Sebastian Tallian spielt auf seiner steirischen Harmonika.

„Daheim in Österreich“ aus Rotenturm an der Pinka

Trotz Berufstätigkeit sind Kindererziehung und Haushalt oft noch großteils Frauensache. Um beides unter einen Hut zu bringen, tappen immer mehr Frauen in die Armutsfalle Teilzeitjob. Das Problem:

Teilzeitarbeit vermindert die Aufstiegschancen, durch das kleine Einkommen kann wenig gespart werden, und die geringen Beiträge ergeben später einmal nur eine kleine Pension.

Dienstag, 24. April: Schwerpunktthema: „Lärm – wie viel ist zu viel?“

„Guten Morgen Österreich“ aus Rotenturm an der Pinka

„Daheim in Österreich“ aus Rechnitz

Mittwoch, 25. April: Schwerpunktthema: „Girls Day“

„Guten Morgen Österreich“ aus Rechnitz

„Daheim in Österreich“ aus Markt Neuhodis

Donnerstag, 26. April: Schwerpunktthema: „Amadeus 2018 – die Zukunft des Austropop“

„Guten Morgen Österreich“ aus Markt Neuhodis

„Daheim in Österreich“ aus Oberwart

Freitag, 27. April: Schwerpunktthema: „Start in die Grillsaison“

„Guten Morgen Österreich“ aus Oberwart

„Daheim in Österreich“ aus Oberwart

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website http://unterwegs.ORF.at

