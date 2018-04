DB Schenker: Tag der Logistik in der Geschäftsstelle Salzburg

Niederlassung öffnet Türen für interessierte Schüler • 45 neu aufgenommene Lehrlinge bei DB Schenker

Wien (OTS) - DB Schenker Standort Salzburg öffnete am gestrigen Tag der Logistik wieder einer Gruppe von Jugendlichen die Türen. Die Schülerinnen und Schüler wurden vom Geschäftsstellenleiter Andreas Kerschner persönlich im Zuge einer Präsentation durch die Logistikbranche, die Welt von DB Schenker und die vielseitigen Ausbildungsmöglichkeiten innerhalb des globalen Anbieters geführt. Anschließend wurden sie durch die Geschäftsstelle begleitet, wo sich die Gruppe selbst ein Bild über den Standort und seine Prozesse machen konnte.

Martin Obermüller, Head of Human Resources für DB Schenker in Österreich und Südosteuropa, erzählt: „Wir vernetzen Unternehmen und Menschen weltweit miteinander. Um diese komplexe Aufgabe herausragend meistern zu können, sind wir stets auf der Suche nach begeisterten Auszubildenden, die diese dynamische Branche kennenlernen und bereichern möchten.“

Prämierte Lehrlingsinitiative: DB Schenker „young.stars academy“

Als Leitbetrieb in der Logistikbranche mit knapp 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Österreich und Südosteuropa ist DB Schenker die Lehrlingsausbildung ein ganz besonders wichtiges Anliegen. Allein in diesem Jahr nimmt der integrierte Logistikdienstleister 45 neue Lehrlinge aus ganz Österreich auf. Insgesamt bildet DB Schenker derzeit 120 Lehrlinge aus, die in allen Geschäftsstellen, von Vorarlberg über Graz bis Wien, zum Einsatz kommen. Der Recruitingprozess wird im Herbst starten und jungen Talenten die Möglichkeit bieten, mindestens einen der drei Lehrberufe des Unternehmens zu erlernen: Speditionskaufmann/-frau, Betriebslogistikkaufmann/-frau und Speditionslogistiker/in.

Um die Experten von morgen zu entdecken und zu fördern, initiierte DB Schenker 2015 neben der klassischen Ausbildung in Theorie und Praxis zusätzlich die Lehrlingsinitiative „young.stars academy“, welche 2016 sogar mit dem Hermes Logistik Preis ausgezeichnet wurde.

Alle Lehrlinge aus ganz Österreich kommen für diese neue Art der Lehrlingsausbildung jährlich zusammen und bekommen damit auch die Möglichkeit sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den anderen österreichischen Niederlassungen auszutauschen. Bei der neuen Art der Ausbildung wird der Fokus vor allem auf die Weiterentwicklung der sozialen und persönlichen Kompetenzen der Auszubildenden gelegt.

Vielseitige Lehre bei DB Schenker

Neben spannenden Exkursionen, Teilnahme an Wettbewerben und Lehrabschlussprämien profitieren die jungen Talente außerdem von einer Job-Rotation innerhalb des Unternehmens. Dieses Programm ermöglicht den Lehrlingen alle sechs Monate die Abteilung zu wechseln und so einen umfassenden Einblick in das Unternehmen und die verschiedenen Bereiche zu bekommen.

