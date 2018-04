6. Österreichischer Kommunikationstag: Zusammenspiel von HR und PR

Digitale Arbeitswelten, Human Resources und Kommunikation im Fokus

Im Mittelpunkt des 6. Österreichischen Kommunikationstages des Public Relations Verbandes Austria (PRVA) standen in diesem Jahr Fragen rund um das Zusammenspiel von HR und PR sowie die Digitalisierung der Arbeitswelten als Herausforderung für die Kommunikation im Mittelpunkt. Mehr als 480 Experten und Expertinnen nahmen am größten Fachkongress der Branche im Radisson Blu Park Royal Palace Hotel in Wien teil. PRVA-Präsidentin Julia Wippersberg strich in ihrer Eröffnungsrede die zunehmende Kooperation von HR und PR heraus: „Wir wollen damit als Verband beginnen, uns anderen KommunikatorInnen-Gruppen zu öffnen, die professionelle Kommunikation betreiben, aber nicht zur klassischen PR gehören.“

Eingeleitet wurde der Kommunikationstag mit einer Keynote des Verhaltensökonomen und Behavioral Designers, Gerhard Fehr. Er thematisierte Fragestellungen zu effektiver und klarer Kommunikation, ging erfolgreichen Nudges auf den Grund und erörterte, wie Unternehmen durch Experimente ihre (Über-)Lebensfähigkeit im digitalen Umbruch sichern.

In 25 Panels wurden Praxisbeispiele präsentiert und aktuelle Fragestellungen diskutiert – von der Rolle der Kommunikation für Human Resources bis zum Thema Intranet im internationalen Kontext.

Zum Abschluss des Tages diskutierten Journalismus-Ikone Anneliese Rohrer, Kommunikationsexperte Johannes Vetter, Martin Distl, Geschäftsführer des REWE-Group Verlags und der Geschäftsführer von „oe24.at“, Niki Fellner das aktuelle Thema „Branchenjournalismus, In-House-Medien und Content Marketing: Rettung, Notwehr oder Niedergang für Medien & PR?“.

Zum ersten Mal wurde auch die Auszeichnung zum/zur KommunikatorIn des Jahres im Rahmen des Österreichischen Kommunikationstages verliehen. Mit dem Umweltaktivisten Helmut Burtscher-Schaden ehrte der PRVA heuer Österreichs mahnende Stimme zu Glyphosat.

