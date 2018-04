FaktuM 2/2018: Turbulenter Nachtflug

Editorial: Laudadaismus

Bei Lauda-Artikeln ging FaktuM und FM noch nie der Stoff aus. Christian W. Mucha verrät in seinem Editorial launige Details, schildert Schnurren und Schmonzetten aus seinem Verleger-Leben mit Niki Nazionale.

Coverstory: Turbulenter Nachtflug

Hier versammelte sich das Who is Who. Vertreter der Spitzenpolitik, Branchen-Kapazunder und Wirtschaftskapitäne trafen bei der Veranstaltung, die nach 27 Jahren ihre Wiederauferstehung feierte, aufeinander. Und jene Touristiker, die das Event des Jahres entweder verpasst hatten oder nicht eingeladen waren, bissen sich – nachvollziehbar via sozialer Medien – in den Hintern. Ein ausführlicher Bericht über den FM Incomingpreis 2018.

Laudas Johannis-Trieb-Werk

Welches Johannis-Trieb-Werk bewegt Nikolaus Lauda, mit 70 nochmal airlinemäßig durchzustarten? Eine Chronik von Laudamotion bringt Licht in die Causa. Bei der am Ende immer der Niki gewinnt.

Das war die ITB 2018

Die Tourismusbranche blickt in eine rosige Zukunft. Ihr Aushängeschild, die ITB, lockte heuer mit Angeboten aus 186 Ländern. Neben Trends wie Medical Tourism und Uniqueness stand Partnerland und Ostsee-Traum Mecklenburg-Vorpommern im Fokus. Alle Reise-Trends lesen Sie in der aktuellen FaktuM-Ausgabe.



Wenn Ball und Rubel rollen

Mehr geht nicht: Fussball-WM im größten Land der Welt. Wer Messi und Co. live sehen will, muss einige Regeln beachten – und die Entfernungen der Spielstätten. Tipps zur Reiseplanung, die besten WM-Angebote der Veranstalter und Ticket-Verkaufsstellen gibt’s im aktuellen FaktuM.

Etwas für die Gesundheit tun

Für die Touristik-Branche wird Gesundheit ein immer wichtigeres Thema – bei Destinationen im In- und Ausland. Laut Tourismusforschung können 10-15 Prozent der Nächtigungen in Österreich dem Gesundheitstourismus zugerechnet werden.

Dem Gruseln auf der Spur

Eine Reise zum Fürchten: Wer sich gern gruselt, kann das in ganz Europa tun. Gespenstische Friedhöfe, Mystik in Prag oder Mumien in Nordböhmen. Die besten Schauerangebote.

Weiters lesen Sie im druckfrischen FaktuM : Pink am Himmel – Der WizzAir-Start in Wien. Seele des Hauses – Das digitalisierte Hotel der Zukunft. Vom Hype zur Marketingdisziplin – Wie Social Media in der Touristik-Branche genutzt werden. Tourismus für Genießer – Kulinarische Routen durch Europa. Der Index-Wahnsinn – FaktuM machte sich auf die Suche nach den merkwürdigsten Ranking-Listen der Branche.

