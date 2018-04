Leopoldstadt: Magie im Museum mit Michael Schuller

Wien (OTS/RK) - Der Wiener Zauberkünstler und Kabarettist Michael Schuller wird am Montag, 23. April, in der Reihe „Zoom Magic“ das Publikum im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilplatz 7) sowohl verblüffen als auch amüsieren. Diese bezaubernde „Ein Mann-Show“ beginnt um 20.00 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro.

Michael Schuller wird von Fachleuten auf Grund seiner großen Fingerfertigkeit geschätzt und ist ein Publikumsliebling auf großen und kleineren Bühnen im ganzen deutschsprachigen Raum. Laut Angaben des sachkundigen Museumsdirektors, Robert Kaldy-Karo, ist Schullers aktuelles Programm („Close Up Magic With A Touch Of Romantic Flair“) absolut sehenswert: „Es erwartet Sie exquisite Zauberkunst auf höchstem Niveau“. Mehr Informationen und Eintrittskarten-Reservierungen: Telefon 0676/406 88 68.

Vor der Vorstellung spendiert das ehrenamtliche Museumsteam jedem Gast ein Glas prickelnden Schaumwein. Die Zirkus- und Show-Historiker arbeiten bei der Abendveranstaltung mit der Vereinigung „Erstes Wiener Zaubertheater“ zusammen. Sonstige Angaben zum „Circus- und Clownmuseum Wien“ (Öffnungsstunden, Exponate, Kinder-Programme, u.a.) erfragen Interessierte via E-Mail: info@circus @ clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Magier und Humorist Michael Schuller:

www.michaelschuller.at/

Circus- und Clownmuseum Wien:

www.circus-clownmuseum.at

Erstes Wiener Zaubertheater:

www.zaubertheater.at

