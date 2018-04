ORF SPORT + mit Handball All Star Game und Vienna City Marathon 2018

Am 21. und 22. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 21. April 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Handball All Star Game um 17.55 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte vom UNIQA-ÖFB-Cup-Semifinalspiel Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid Wien um 20.15 Uhr und das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Die Live-Übertragung vom Vienna City Marathon 2018 um 12.15 Uhr (ORF eins berichtet ab 8.30 live), das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, die Höhepunkte vom UEFA-Champions-League-Viertelfinalspiel FC Bayern München – Sevilla um 13.00 Uhr, von der Lavanttal Rallye 2018 um 19.00 Uhr und vom Formel-1-Grand-Prix von China um 20.15 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 19.45 und 22.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die World Sailing Show 2018 um 22.15 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 22. April.

Nach der erfolgreichen Premiere des spusu HLA All Star Game im Vorjahr wird heuer am 21. April das Handball-Highlight in Bruck an der Mur ausgetragen. In diesem Jahr treten dabei die spusu HLA Österreicher gegen die spusu HLA Legionäre an. Erstmals wurden dabei beide Teams mittels Fan-Voting ermittelt. Für das Team International hat man sich von Seiten der Organisatoren eine Überraschung überlegt:

Der letzte Legionär am linken Flügel in der spusu HLA und mittlerweile Österreicher, Izudin Mujanovic vom SC kelag Ferlach, und der ehemalige Torschützenkönig der deutschen Bundesliga und nunmehrige Manager der SG Insignis Handball Westwien, Conny Wilczynski, werden am Samstag auflaufen. Kommentator ist Johannes Hahn.

Der Vienna City Marathon feiert am 22. April seine 35. Auflage. Der Event wird seit 1984 jährlich durchgeführt und mobilisiert als Österreichs größte Sportveranstaltung rund 40.000 Läuferinnen und Läufer. Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Österreich und rund 125 Nationen sind bei den verschiedenen Laufbewerben mit dabei. Der Vienna City Marathon führt über die vielleicht eindrucksvollste kulturelle Marathonstrecke der Welt. Reichsbrücke, Urania, Staatsoper, Secession, Schloss Schönbrunn, Mariahilfer Straße und Museumsquartier sind nur einige der Streckenhighlights bei diesem „Sightseeing mit Freunden“. Das Ziel liegt direkt am Prachtboulevard Ringstraße zwischen Burgtheater und Rathausplatz. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Michael Buchleitner.

