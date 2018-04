SPÖ-Termine von 23. April bis 29. April 2018

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 23. April 2018:

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, gf. SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder und SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nehmen an der Frühjahrstagung der parlamentarischen Versammlung des Europarates teil (ab 23. April, Straßburg).

12.00 Uhr Gemeinsames Pressegespräch mit SPÖ-EU-Abgeordnetem Josef Weidenholzer, ÖVP-EU-Abgeordnetem Othmar Karas und NEOS-EU-Abgeordneter Angelika Mlinar zum größten kroatischen Faschistentreffen in Österreich. Nähere Informationen finden Sie in der OTS114 vom 17. April 2018 (Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien).

18.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut, das International Institute for Peace (IIP) und die „Platform for Dialogue and Conflict Resolution in Ukraine“ laden zum Gespräch zum Thema „Civilian Monitors – an effective enough remedy to end a hot conflict?“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/ya2a3gz8 (International Institute for Peace – IIP, Möllwaldplatz 5/2, 1040 Wien, U1 Taubstummengasse).

19.00 Uhr SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda und der Publizist Axel Hacke diskutieren über Hackes Buch „Über den Anstand in schwierigen Zeiten … und die Frage, wie wir miteinander umgehen“. Die Diskussion, eine Kooperation von SPÖ-Parlamentsklub und Kreisky Forum, ist Teil der „Open Space“-Veranstaltungsreihe, die Thomas Drozda 2016 als damaliger Kulturminister initiiert hat. Moderiert wird das Gespräch von der Autorin und Philosophin Isolde Charim. Anmeldungen bitte unter michael.wuerges @ parlament.gv.at (AzW, Architekturzentrum Wien, Museumsquartier).

DIENSTAG, 24. April 2018:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Africa. Dimensions of a Continent“, kuratiert von Georg Lennkh, findet eine Diskussion zum Thema „More of the same is not good enough“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y79rpb4g (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 25. April 2018:

10.00 Uhr SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid lädt zur SPÖ-Klubenquete zum Thema „Zukunft der Lehre“. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc5hdpah (Parlament, Ausweichquartier Hofburg, Dachfoyer, Josefsplatz 1, 1010 Wien).

DONNERSTAG, 26. April 2018:

18.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt ein zur Diskussionsveranstaltung im Rahmen der Reihe RI-Fokus „Aufgaben der Sozialdemokratie“ mit SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher und Wirtschaftsforscher Stephan Schulmeister. Nähere Informationen und Anmeldung zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/y86sx27g (Karl-Renner-Institut, Kaminzimmer, Khleslplatz 12, 1120 Wien).

