Josefstadt: Szenische Lesung „Exil in Los Angeles“

Wien (OTS/RK) - Der „Klub Rofrano – Kulturverein Josefstadt“ nimmt an der Veranstaltungsreihe „Gedenkjahr Josefstadt 1938 – 2018 Bewusstsein – wach sein“ teil: Am Sonntag, 22. April, ab 11.00 Uhr, gelangt im Bezirksmuseum Josefstadt (8., Schmidgasse 18) das Stück „Exil in Los Angeles“ in einer szenischen Lesung zur Aufführung. Verfasser dieses Werks ist Helmut Korherr, der auf die einstige Flucht zahlreicher jüdischer Künstler vor den NS-Schergen und auf deren schwierige Lage im kalifornischen Exil hinweist. Zur Handlung sagt Korherr: „Helene Thimig vergöttert Max Reinhardt“. Der Zutritt ist frei. Auskunft: Telefon 403 64 15 (Ehrenamtliche Museumsleitung:

Maria Ettl). Mitteilungen an die Bezirkshistoriker per E-Mail:

bm1080@bezirksmuseum.at.

Das auf freiwilliger Basis arbeitende Josefstädter Museumsteam beschreibt das interessante Theaterwerk „Exil in Los Angeles“: „Ein pointenreiches Konversationsstück“. Claudia Androsch (als „Helene Thimig“), Erika Deutinger (als „Fritzi Massary“) sowie Julia Resinger (als „Eva Herrmann“) wirken an der Matinee mit. Weitere Angaben dazu sind im Internet nachlesbar:

www.helmutkorherr.at/exillosangeles.html.

