Nepp: FPÖ verlangt Sondergemeinderat zur ATIB-Affäre

Stadt Wien zahlt Islam-Verein ATIB jahrelang Förderungen in Millionenhöhe

Wien (OTS) - Die Zuwendungen der Stadt Wien an den radikalen ATIB-Verein und dessen untergeordnete Organisationen spitzt sich zu einem wahren Förderskandal zu. „Es reicht! Radikale islamische Vereine haben in unserer Gesellschaft keinen Platz und erst recht keinen Anspruch, von offizieller Seite finanziell unterstützt werden“, erzürnt sich FPÖ-Vizebürgermeister Dominik Nepp über die skandalöse Vergabe von Steuergeld an jenen Verein, der mitten in Wien Kinder türkische Kriegsszenarien nachstellen lässt und sich als Erdogans verlängerter Arm präsentiert.

„Die jahrelangen Zahlungen in Millionenhöhe sind ein weiterer Skandal der Ära-Häupl und seiner untertänigen Genossen“, so Nepp. Die FPÖ Wien verlangt deshalb die Einberufung eines Sondergemeinderates zur Klärung der Causa ATIB. „Wie hier mit Steuergeld umgegangen wird ist ein Armutszeugnis für die Stadt. Rot-grün wird uns Rede und Antwort stehen müssen“, so Nepp abschließend. (Schluss) akra

