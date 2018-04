Zum Pitchen und Investieren in die Berge

Der 4. Business Angel Summit Kitzbühel lädt Start-ups und Investoren zu einem exklusiven, internationalen Business Angel Event. Jetzt anmelden und bewerben.

Innsbruck (OTS) - Am 22. Juni 2018 tragen die aws i2 Business Angels und die Standortagentur Tirol zum vierten Mal den Business Angel Summit Kitzbühel (BAS Kitzbühel) aus. Beim exklusiven Event werben zwölf Top-Start-ups aus Österreich um das Kapital nationaler und internationaler Investoren. „Dabeisein lohnt mehrfach - neben der Chance auf Deals erwarten die Teilnehmer zahlreiche Gelegenheiten sowohl zum fachlichen als auch informellen Austausch und die brillanten Erfolgsgeschichten beeindruckender Key Note-Speaker“, erklärt Tirols Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf, welche die Start-up-Session beim Event eröffnen wird. Unter den prominenten Rednern finden sich die erfahrenen Tech-Gründer Georg Kopetz, CEO der TTTech Computertechnik AG, und Valentin Stalf, CEO der Onlinebank N26, welche erst kürzlich eine 160 Millionen Series C US-Dollar-Finanzierung eingesammelt hat sowie der Start-up-Investor Andreas König. Der Tiroler stand als CEO zuletzt an der Spitze des deutschen Softwarespezialisten TeamViewer.

Rennen um Startplätze sichert exklusive Kontakte

Bis zum 11. Mai 2018 nehmen die Veranstalter die Pitch Decks teilnahmeinteressierter Start-ups entgegen. Mit dieser Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte aus ihrem Businessplan stellen sich die Bewerber der Auswahl einer Fachjury. Diese Jury wählt die zwölf vielversprechendsten Start-ups, die zu einem Pre-Pitching bereits am 21. Juni 2018 nach Kitzbühel geladen werden. Dort kämpfen die zwölf Start-ups um sechs weitere Pitching-Slots auf der Hauptbühne am 22. Juni 2018. „Die Top-Kontakte, die wir aussichtsreichen Jungunternehmen über die aws i2 Business Angels Austria, das Investorennetzwerk Tirol und Partner unserer Netzwerke wie zum Beispiel den European Super Angels Club zur Verfügung stellen können, sind ein besonderer Mehrwert unseres Gipfeltreffens in Kitzbühel. Damit treffen die Start-ups, die es in die Pitchings schaffen, in einem ungezwungenen Umfeld auch auf jene Investoren, die am privaten Beteiligungsmarkt üblicherweise nur sehr diskret auftreten“, berichten die Geschäftsführer der Veranstalter Bernhard Sagmeister (aws) und Marcus Hofer (Standortagentur Tirol). Als Voraussetzungen für eine Bewerbung nennen Sagmeister und Hofer die Marktreife des Produktes, ein klar erkennbares Alleinstellungsmerkmal, die Skalierbarkeit des Produktes für einen großen oder neuen Markt sowie eine vorhandene Basisfinanzierung. Bis zur Teilnahme am Summit soll kein privater Investor eingebunden sein.

Syndikate für gemeinsame Investments

Investoren können sich bis zum 8. Juni zur Teilnahme am Business Angel Summit Kitzbühel 2018 bewerben. Beteiligungskapitalgeber wie Phillipe Gluntz von den Business Angels Europe, Heinrich Prokop von Clever Clover aus den Niederlanden oder Peter Koch von der Schweizer Martin Global AG haben den Termin bereits zur Brautschau für ihr Kapital genützt. Berthold Baurek-Karlic, CEO und Gründer von Venionaire Capital, Vorstand der AVCO (Austrian Venture Capital und Private Equity Organisation) und Präsident des European Super Angels Clubs (ESAC) ist vom Start weg aktiver Partner und Sponsor des Summits, bei dem er auch im Vorjahr wieder ein Investment fixieren konnte: „In Kitzbühel treffen wir einmal jährlich wichtige nationale und internationale Co-Investoren unseres Netzwerks. Start-ups zeigen auf höchstem Niveau, was sie besonders macht und wir schätzen, dass sich in Kitzbühel immer wieder Syndikate für gemeinsame Investments wie bei YodelTalk oder Butleroy ergeben. Ich bin schon gespannt, wer uns dieses Jahr überzeugt“, so Baurek-Karlic.

Sechsstelliges Investment bei Butleroy folgt Summit-Teilnahme

Das Linzer Start-up Butleroy konnte über Teilnahme am Business Angel Summit im Vorjahr ein sechsstelliges Investment von Mitgliedern des ESAC lukrieren und dieses kürzlich bekanntgegeben. Butleroy pitchte beim Event des Vorjahres unter dem Namen myAlfred um privates Beteiligungskapital für seinen digitalen Assistenten, der - mit künstlicher Intelligenz ausgestattet - die Terminplanung zwischen mehreren Personen selbständig koordiniert. Der Co-Founder und CEO Philipp Baldauf berichtet: „Der Business Angel Summit war für uns ein sehr gelungenes Event. Wir lernten dort einige unserer jetzigen Investoren kennen. Mit dem ESAC konnten wir dann innerhalb kürzester Zeit das Investment auf die Beine stellen. Durch das Investment können wir unsere Aktivitäten im Marketing intensivieren, unser Team verstärken und das Produkt verbessern.“

Das detaillierte Programm beim Business Angel Summit Kitzbühel 2018 bietet der folgende Link:

www.businessangelsummit.at

Zur Teilnahme Die Bewerbungsfrist für Österreichs Start-ups läuft bis zum 11. Mai 2018, jene für internationale Business Angels bis zum 8. Juni 2018. Jetzt um Teilnahme bewerben

