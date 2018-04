Erich Valentin (SPÖ) ist neuer Präsident der Airport Regions Conference

Wien (OTS/SPW-K) - SPÖ-Abgeordneter Erich Valentin wurde einstimmig zum Präsidenten der Airport Regions Conference gewählt. Die Organisation mit Sitz in Brüssel vertritt mehr als 30 Regionen Europas mit einem für sie relevanten Flughafen. Und damit mehr als 100 Mio. Bürgerinnen und Bürger.

Valentin bekleidete bisher die Funktion des Vizepräsidenten. Am Donnerstag folgte er in Göteborg dem Spanier Sergio Alegre Calero in seinem Ehrenamt nach. Der Vorsitzende des Wiener Umweltauschusses sieht in seiner Wahl einen großen Erfolg für die Stadt Wien: „Die Wahl ist eine Anerkennung der Anstrengungen Wiens. Der vernünftige Weg unserer Stadt wird international bewundert. Wien zeigt sehr deutlich, dass es möglich ist einen wirtschaftlichen Erfolg unter Einhaltung ökologischer Vorgaben zu erzielen."

