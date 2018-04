Der Wahlsonntag in Salzburg in den ORF-Radios

Wien (OTS) - Die ORF-Radios berichten ausführlich über die Salzburger Landtagswahl am Sonntag, den 22. April.

Ö1 informiert über die Salzburger Landtagswahl am 22. April in einem „Sonderjournal“ um 16.00 Uhr sowie im Ö1-„Journal um Fünf“ und im „Abendjournal“. Live-Gast bei Barbara Schieder ist Politikwissenschafter Anton Pelinka, er wird wie immer Trends und Ergebnisse analysieren. Und auch die „Früh-“ und „Morgenjournale“ am Montag (23.4.) stehen ganz im Zeichen der Wahl mit Interviews, Analysen und Diskussionen über die möglichen Folgen. FM4 berichtet über die Ergebnisse der Salzburger Landtagswahl im Rahmen der Nachrichten.

Hitradio Ö3 berichtet am Wahltag von 16.00 bis 19.00 Uhr mit stündlichen „Journalen“ und halbstündlichen News-Updates – Trendrechnung, erste Hochrechnung, Reaktionen der Angetretenen und aus der Bundes-Politik auf den Wahlausgang sowie die Analyse zum Wahltag sind die aktuellen Themen. Die wichtigsten Infos gibt es auch ab 17.00 Uhr in Newsflashes auf der Ö3-Facebook-Seite sowie als Push-Meldungen. Für die erste Trendrechnung und die erste Hochrechnung unterbricht Ö3 sein Programm für Breaking News. Der Ausgang der Salzburger Landtagswahl ist auch am Morgen danach das Info-Top-Thema im Ö3-„Frühjournal“ und den Nachrichtensendungen:

mögliche Koalitionsvarianten und die Reaktionen der Salzburgerinnen und Salzburger auf den Ausgang der Wahl sowie eventuelle politische Aufträge an die Bundesregierung nach vier geschlagenen Landtagswahlen werden beleuchtet.

Die ORF-Regionalradios berichten am Sonntag in Sondersendungen über die Landtagswahl in Salzburg: Sobald eine erste Trendrechnung kurz nach 16.00 Uhr vorliegt gibt es erste Liveberichte. Dann folgen zwei Regionalradio-„Sonderjournale“ um 17.00 und 18.00 Uhr mit Live-Berichten aus der Wahlzentrale im Landesstudio Salzburg, ersten Reaktionen und Analysen im Studio durch Radio-Innenpolitik-Spezialist Wolfgang Werth.

Der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner aktuellen Berichterstattung aktuell über den Wahlkampf und präsentiert am Wahlabend Hochrechnungen, Ergebnisse, Reaktionen und Analysen. Ab Seite 500 werden außerdem alle Detailergebnisse bis zur Gemeindeebene präsentiert.

