„Bürgeranwalt“ fragt: Wem zahlt die Sozialversicherung welches Hörgerät?

Am 21. April um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 21. April 2018, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Fälle:

Wem zahlt die Sozialversicherung welches Hörgerät?

Eine junge Frau aus Oberösterreich hat sich an Volksanwalt Dr. Günther Kräuter gewandt: Die Sozialversicherungen übernehmen nicht die Kosten von rund 4.000 Euro für ein Hörgerät, das die Tinnitus-Patientin dringend benötigen würde. Gibt es vielleicht doch eine Lösung? Darüber diskutiert Volksanwalt Kräuter mit Vertretern der PVA und der OÖGKK.

Nachgefragt – ein Job für Gloria?

Gloria leidet bis heute unter den Auswirkungen einer Schädeloperation. Die Pensionsversicherungsanstalt konstatierte nach einem ärztlichen Gesamtgutachten, sie sei „originär erwerbsunfähig". Gloria will aber arbeiten und möchte nicht auf Sozial- und Behindertenhilfe angewiesen sein. Nach dem ersten Bericht in der Sendung „Bürgeranwalt“ gibt es nun eine positive Wendung.

Nachgefragt – Einigung mit Versicherungen

Jahrelang wurde der Konflikt des jungen Christopher M. mit einer Versicherung in der Sendung „Bürgeranwalt“ dokumentiert. Er war in Lech am Arlberg über ein Brückengeländer in die Tiefe gestürzt und ist seither querschnittgelähmt. Weil das Geländer wegen der hartgepressten Schneeauflage nur noch 60 Zentimeter hoch gewesen und deshalb keine Absturzsicherung gegeben gewesen sei, klagte er die Gemeinde auf Schadenersatz. Nach einem langen Prozess kam es nun zu einem Generalvergleich.

Für den Salzburger Gildo M. hatte eine kleine Hautabschürfung dramatische gesundheitliche Folgen. Keime bewirkten eine schwere Schädigung seines Herzens. Nach einem langen Prozess hatte die AUVA einen Arbeitsunfall als Auslöser für seine Probleme anerkannt, doch seine private Unfallversicherung sträubte sich zu zahlen. Nach einem „Bürgeranwalt“-Bericht hat sich der Salzburger Familienvater mit der Versicherung geeinigt.

