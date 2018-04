Wien-Favoriten: Polizeiliche Intervention mal anders

Wien (OTS) - Zu einer unkonventionellen Lösung einer Amtshandlung ist es am gestrigen Tag in einer Fußgängerzone in Favoriten gekommen. Eine Frau saß auf der Straße und pöbelte vorbeigehende Passanten an, weswegen die Polizei verständigt wurde. Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen die Frau dazu zu bewegen, mit dem Schreien aufzuhören, machte ihr ein Polizist ein unschlagbares Angebot. Er lud die Dame auf einen Krapfen in einer nahegelegenen Konditorei ein. Die Frau nahm dankend an und verließ in weiterer Folge die Fußgängerzone.

