Wölbitsch/Hungerländer: Parallelgesellschaften sind hausgemachtes Problem von Rot-Grün

Bürgermeisterkandidat Ludwig gefordert – ÖVP Wien verlangt verstärkte Kontrollen

Wien (OTS) - „Die Radikalisierung kleiner Kinder in der Wiener ATIB-Moschee zeigt einmal mehr: Die Entstehung von Parallelgesellschaften in unserer Stadt ist ein hausgemachtes Problem der rot-grünen Stadtregierung. Jahrelang haben Häupl, Ludwig und Co. weggeschaut, geblockt und geleugnet“, betonen Stadtrat Markus Wölbitsch und Integrationssprecherin Caroline Hungerländer.

Landesparteiobmann und Kultusminister Gernot Blümel hat bereits Klartext gesprochen und volle Aufklärung verlangt: Bis zum 27. April soll die Vertretung der Muslime die Bundesregierung umfassend unterrichten, was in der Wiener ATIB-Moschee vorgefallen ist. Die Islamische Glaubensgemeinschaft muss erklären, wie sie dazu beiträgt, nationalistisch-militaristische Veranstaltungen in Gemeinschaften und Einrichtungen, die ihrer Verantwortung unterstehen, zu verhindern.

„Die ÖVP Wien hat Null Toleranz für Handlungsweisen, die mit unserer Leitkultur und Werteordnung in keiner Weise vereinbar sind. Die Entwicklung von Parallelgesellschaften in Wien muss gestoppt werden. Daher darf es für solche Vereine auch keine Fördergelder geben“, hält Markus Wölbitsch fest. Viel zu lange habe die Stadtregierung die Augen vor diesen Problemen verschlossen. „Auch jetzt putzt sich die SPÖ Wien am Bund ab und setzt keine eigenen Schritte. Wir erwarten einen klaren Schnitt bei Parallelgesellschaften und einen Paradigmenwechsel in der Stadtpolitik.“

Integrationssprecherin Caroline Hungerländer fordert die Stadt Wien zu verstärkten Kontrollen auf. „Rot-Grün muss endlich aufwachen, konkrete Taten setzen und ihre Haltung grundlegend ändern. Die undurchsichtigen Förderungen haben längst zu einer verfehlten Integrationspolitik geführt. Der Wildwuchs an Vereinen und die fehlende Transparenz tragen zur aktiven Entstehung von Parallelgesellschaften bei.“ Für die ÖVP ist klar: „Abschottung und Radikalisierung in Wiener Moscheen sind inakzeptabel, hier muss Rot-Grün umgehend handeln!“





