MCI führend in Internationalität

Innsbruck (OTS) - Die Unternehmerische Hochschule© zählt zu den internationalsten Hochschulen Europas. Studierende aus 50 Nationen, Professoren/innen und Dozenten/innen aus 36 Ländern, 250 Partneruniversitäten in aller Welt, 11 Studiengänge in englischer Sprache, 16 Double- und Joint Degree-Programme und viele andere Features bilden ein eindrucksvolles Zeugnis der weltweiten Vernetzung und Ausrichtung. Beeindruckend ist auch die hohe Mobilität der MCI-Studierenden. Die Kennzahl für die Studierendenmobilität beträgt in Relation zur Gesamtzahl der Studierenden 35% bei mehr als 3.000 Studierenden. Das bedeutet, dass während eines Jahres mehr als ein Drittel aller MCI-Studierenden – also mehr als 1.000 Studierende – einen Teil des Studiums im Ausland verbringt oder von einem Auslandsstudium ans MCI kommt. Dies ist ein absoluter Spitzenwert, bedenkt man, dass die durchschnittliche Studiendauer rund 2,5 Jahre beträgt (3 Jahre Bachelor, 2 Jahre Master) und damit ein sehr hoher Anteil der MCI-Studierenden Auslandserfahrung sammelt.

MCI-Studierende profitieren dabei insbesondere von im Studienplan integrierten Auslandsaufenthalten an renommierten Partneruniversitäten auf allen Kontinenten. Diese fördern nicht nur die inhaltliche Vertiefung, sondern insbesondere auch den Erwerb interkultureller Kompetenzen und den Aufbau weltweiter Beziehungen.

Susanne Lichtmanneger, Leiterin des International Office am MCI, begleitet seit vielen Jahren die internationalen Aktivitäten der Studierenden: „Was wir unseren Studierenden in ihrer Zeit am MCI mitgeben können, begründet nicht nur eine ausgezeichnete fachliche Kompetenz, sondern vor allem tragfähige Netzwerke durch das ganze Leben. Ich freue mich, dass immer mehr Studierende unsere Angebote nützen.“ Rektor Andreas Altmann ergänzt: „Internationalität ist eine tragende Säule der Unternehmerischen Hochschule®. Wir sind es unseren Studierenden schuldig, sie auf die weltweiten Chancen und Herausforderungen vorzubereiten. Dies nicht zuletzt auch zum Wohl der heimischen Wirtschaft und Gesellschaft.“

