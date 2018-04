Routes - die Europareise mitten in Wien

Eine Stadt. Ein Tag. 15 Länder.

Wien (OTS) - Am 26. Mai lädt heuer bereits zum dritten Mal “Routes - Die Europreise mitten in Wien” wieder zur kostenlosen Reise durch verschiedene europäische Länder.

Routes macht als eintägige Großveranstaltung am 26. Mai 2018 europäische Länder mitten in Wien hautnah erlebbar. “Ziel ist es, den Menschen ein positives Gefühl für Europa zu vermitteln”, so die Initiatorin Katharina Moser zur Idee des Events.

Sechs Routen für Jung und Alt

Insgesamt umfasst das Programm heuer 15 “Länder-Stationen”, die die Teilnehmenden auf sechs Routen besuchen können, z.B. auf einer “Route für Sprachenthusiasten”, einer “Route für die ganze Familie” oder einer englischsprachige Route. Jede Route umfasst drei Länder

Vom Käsefondue bis zum Skisprung-Simulator

In der “Schweiz” gibt es die Dos und Don’ts beim Käsefondue, in "Bulgarien" gilt es, eine Postkarte in kyrillischen Buchstaben zu schreiben und die Länder-Station "Polen" ist mit dem Skisprung-Simulator speziell für Kinder ein echtes Highlight.

Europa hautnah erleben . Die Teilnahme an "Routes – die Europareise mitten in Wien" ist kostenlos! Jetzt anmelden

Rückfragen & Kontakt:

Tanja Lackner

tanja.lackner @ routes-europe.eu

+43 664 114 22 99

www.routes-europe.eu