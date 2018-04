Aviso: Innenminister Kickl ehrt Ermittler für internationale Amtshandlung

Montag, 23. April 2018, 15:30 Uhr im Bundesministerium für Inneres

Wien (OTS) - Innenminister Herbert Kickl ehrt am 23. April 2018 nationale und internationale Ermittlerinnen und Ermittler für ihre Erfolge bei einer international durchgeführten Amtshandlung. Gegenstand war die Klärung eines Raubüberfalles auf einen Juwelier in Eisenstadt sowie von weiteren schweren Straftaten, begangen durch die gleiche serbische Gruppierung in Deutschland.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Es wird die Möglichkeit für Fotos und Filmaufnahmen geben.

Wann: Montag, 23. April 2018, 15:30 Uhr

Wo: Bundesministerium für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien

