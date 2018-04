Favoriten: Robert Stolz-Musik im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - Eine Hommage an den namhaften Tondichter Robert Stolz (1880 – 1975) macht dem Publikum am Sonntag, 22. April, im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) gewiss viel Freude. Beginn des nostalgischen Musik-Nachmittages ist um 16.00 Uhr. Die Sänger Ingrid Merschl und Martin Hulan sowie die Musiker Elena Rozanova (Violine) und Roman Teodorowicz (Klavier) bringen einen Querschnitt durch das vielfältige melodische Schaffen des Komponisten, Kapellmeisters und Dirigenten Robert Stolz zu Gehör, von der Operette bis zum Schlager. Für den Ohrenschmaus mit dem Titel „Ich sing mein Lied heut nur für Dich“ bezahlen die Besucherinnen und Besucher jeweils 10 Euro („Musikschutz“). Von „Eisrevue“-Stücken bis zur Filmmusik vermitteln die Mitwirkenden den Gästen einen Eindruck vom musikalischen Lebenswerk von Maestro Robert Stolz. Sowohl erheiternde als auch anrührende Weisen sind bei dem Konzert zu vernehmen. Veranstaltet wird der Nachmittag durch den Verein „Kultur 10“. Mehr Informationen und Reservierungen: Telefon 0676/534 69 89. E-Mails an das ehrenamtliche „Kultur 10“-Team: waldmuellerzentrum @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Komponist Robert Stolz (Wien Geschichte Wiki):

www.wien.gv.at/wiki/index.php/Robert_Stolz

Verein „Kultur 10“:

www.wien-favoriten.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk