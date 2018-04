Wien-Marathon: Drohende Belastung durch Birkenpollen

Wien (OTS) - Für den Vienna City Marathon am kommenden Sonntag ist sonniges und trockenes Wetter vorhergesagt. Das mag für die meisten LäuferInnen eine gute Nachricht sein, für PollenallergikerInnen ist es das nicht. Die Birken blühen noch und können weiterhin für hohe Belastungen sorgen. Außerdem blühen die Hainbuche, die Hopfenbuche, die Buche und die Eiche – allesamt verwandt mit der Birke und daher mögliche Auslöser einer Kreuzreaktion, die die Beschwerden bei den Betroffenen verschlimmern können. „Damit sollten Birkenpollenallergiker vorsorgen und sich nicht unvorbereitet in eine Belastungssituation begeben“, erklärt Katharina Bastl vom Pollenwarndienst der MedUni Wien.

Vorschau für den Vienna City Marathon am kommenden Sonntag

Aus derzeitiger Sicht ist das Wetter in Wien am 22. April 2018 bewölkt bis sonnig und trocken. Damit sind generell günstige Bedingungen für den Pollenflug gegeben. Nach wie vor stellt die Blüte der Birken das aktuelle Hauptallergen für PollenallergikerInnen und kann noch für hohe Pollenkonzentrationen sorgen. Es muss zu jeder Tageszeit mit einer relevanten Belastung gerechnet werden.

Ein Blick auf das Allergierisiko sollte am Sonntag in jedem Fall gewagt werden, da hier die Belastung im Tagesverlauf angezeigt wird (auf der Homepage oder in der „Pollen“ App):

https://www.pollenwarndienst.at/aktuelle-belastung/allergierisiko.html

Die Situation wird außerdem durch die Blüte der Hainbuche, der Hopfenbuche, der Buche und der Eiche verschärft. Bei einer bestehenden Kreuzreaktion werden die Beschwerden bei betroffenen BirkenpollenallergikerInnen verstärkt. Vor allem die Blüte der Buche ist in Wien dieses Jahr überdurchschnittlich intensiv. Außerdem blühen derzeit auch noch die Esche und die Platane, die vor allem entlang von Platanenalleen für hohe Belastungen sorgt.

Die ExpertInnen des Pollenwarndienstes der MedUni Wien empfehlen, nur vorbereitet und nach Maßgabe in den Lauf zu starten.

