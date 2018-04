VSStÖ ad Budget: Schwarz-Blau spart an der Zukunft der Hochschulen

Freier und offener Hoschulzugang für alle statt neoliberalem Elitenhort.

Wien (OTS) - Der Verband Sozialistischer Student_innen (VSStÖ) kritisiert das Budget, welches heute im Nationalrat beschlossen wurde.

„Das heute beschlossene Budget ist eine Kampfansage gegen die Studierendenschaft. Der Null-Defizit-Fetisch der Bundesregierung und der damit einhergehende Sparkurs, werden noch kommende Generationen an potentiellen Studierenden negativ belasten“, so Katharina Embacher, Vorsitzende des VSStÖ.

„Obwohl von der letzten Bundesregierung die sogenannte „Uni-Milliarde“ beschlossen wurde, müssen unter Schwarz-Blau trotzdem 20.000 Studienanfänger_innen auf ihren Studienplatz verzichten. So zynisch artikuliert sich dieser „Neue Stil“ der Bundesregierung. Die geplanten Einsparungen im Sozialbereich, sowie der sogenannte „Familienbonus“ sind ebenfalls Tiefschläge für den Alltag der Studierendenschaft, von der ein großer Teil bereits jetzt am Rande der Armutsgrenze lebt“, betont Embacher.

„Der nächste große Hieb der Bundesregierung wird sich direkt gegen die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) richten. Den Diskussionen in der Nationalratssitzung nach zu urteilen, soll die ÖH, nach dem Wunschdenken von Schwarz-Blau, in eine schlechtbezahlte Ministeriums-Sektion verwandelt werden. Das werden wir nicht zulassen! Wir bleiben dabei: Es braucht einen freien und offenen Hochschulzugang für alle Menschen und eine kritisch ÖH, die Missstände erkennt und diese anprangert“, so Embacher abschließend.

