4GAMECHANGERS-Festival: "The future of moving", Keynote von Stefan Sagmeister, uvm.

Wien (OTS) - Keynote Speech von Maanasa Mendu (Young Scientist of the Year, Forbes 30 under 30): "We need a globally applicable and cost-efficient renewable energy solution."



5 MIN of innovation "Solutions for an electrified world" von Markus Kreisel (Founder & CEO Kreisel Electics): "Wir können uns wirklich komplett vom Strom trennen und uns über Sonnen-Energie und Speicher darstellen. Machen wir die Welt ein bisschen besser."



Das Panel "The future of moving: does e-mobility bring us everywhere or nowhere? Autonomous driving: safety lane or dangerzone?" - moderiert von Werner Hoffmann (Wiener Strategieforum):

Markus Kreisel (Founder & CEO Kreisel Electrics): "Ob die heutige Umsetzung der richtige Weg ist, das bezweifele ich. Wir leben im Steinzeitalter der Elektrifizierung!"

Stefan Pierer (CEO KTM Industries AG): "Die nächsten 10 Jahre sehe ich sehr stark beeinflusst von Elektrofahrzeugen vor allem auf kurzen Strecken, in der Stadt."

Wilfried Weitgasser (CEO & Chief Digital Officer Porsche Austria): "Die Zukunft muss auch Sinn machen, sie muss sinnstiftend sein und sinnstiftend geht nur, wenn sie auch umweltschonend und gesellschaftsfreundlich ist. Es ist gut, dass wir gezwungen werden."

Alexander Kotouc (Head of Product Management BMWi): "Die Zukunft der Mobilität ist für uns etwas extrem Positives. Stellen Sie sich vor Sie haben in 10 Jahren eine Mobilitätsflatrate, wie bei Ihrem Handy."

Marcus Grausam (CEO & CTO A1 Telekom Austria): "Wir haben sowohl den Sprachverkehr, als auch das Internet mobilisiert. Wir gehen davon aus, dass Fahrzeuge connected sind, nicht nur mit Strom, sondern auch untereinander und hier kommen auch wir ins Spiel."

Robert Machtlinger (CEO FACC): "Ich glaube prinzipiell Mobilität gehört mittlerweile zu den Grundbedürfnissen der Menschheit. Der Hauptgedanke ist es Mobilität effizienter zu machen."

Oliver Schmerold (Director ÖAMTC): "Wenn wir den CO2-Ausstoß minimieren wollen, müssen wir die gesamte Produktion minimieren. Der Verbrauch und CO2-Ausstoß bei der Produktion muss auch mit bedacht werden."



Keynote Speech von Aric Dromi (Futurologist & Digital Philosopher): "Never, never, never hold your thoughts! If you have an idea – try it!"



Keynote Speech von Stefan Sagmeister (Designer Sagmeister & Walsh, 2-times grammy award winner): "Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Wenn Ihnen das nächste Mal jemand diesen Satz entgegenschleudert, wäre die richtige Antwort: Das stimmt nicht! Es gibt eine weltweite Übereinstimmung was schön ist und was nicht. Die Schönheit verändert, wie ich mich fühle. Ich glaub, dass das Digitale ganz besonders darunter leidet, nur von der Funktion her und nicht von dem Schönen her betrachtet zu werden."



5 MIN of Innovation von Siegfried Meryn (Doktor, Professor & Founder CAPE 10)



10 MIN of Innovation von Wilfried Weitgasser (CEO & Chief Digital Officer Porsche Austria)



10 MIN of Innovation "The future of content: storytelling remains queen, but the channels may change" von Michael Stix (CCO ProSiebenSat.1 PULS 4)



