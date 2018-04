Hauptversammlung der Post:

Dividende beträgt 2,05 EUR pro Aktie - Neuer Rekord: Erstmals über 1.000 Briefwähler - Neue Zusammensetzung Aufsichtsrat

Wien (OTS) - Bei der heutigen Hauptversammlung der Österreichischen Post AG, an der mehr als 500 Aktionäre bzw. Aktionärsvertreter und Gäste teilgenommen haben, wurde allen Tagesordnungspunkten zugestimmt. Generaldirektor DI Dr. Georg Pölzl und seine Vorstandskollegen präsentierten in diesem Rahmen unter anderem den Geschäftsverlauf des Jahres 2017 und einen strategischen Ausblick des Post-Konzerns.



Insgesamt 1.004 Aktionäre nutzten die Möglichkeit, ihr Stimmrecht via Briefwahl auszuüben – damit nimmt die Post in Österreich eine Vorreiterrolle ein. Details und Abstimmungsergebnisse der einzelnen Tagesordnungspunkte können unter www.post.at/hv nachgelesen werden.



Die Dividende für das Jahr 2017 beträgt 2,05 EUR pro Aktie und wird am 3. Mai 2018 ausbezahlt – Ex-Dividendentag ist der 30. April 2018.



Neuzusammensetzung des Aufsichtsrats

Mit der ordentlichen Hauptversammlung 2018 endeten die Funktionsperioden von Dr. Erich Hampel, Dr. Edith Hlawati, Dr.-Ing. Peter E. Kruse, Chris E. Muntwyler, Mag. Markus Pichler und Prof. Elisabeth Stadler.



Neu in den Aufsichtsrat der Österreichischen Post gewählt wurden Mag. Jochen Danninger, Mag. Huberta Gheneff und Mag. Stefan Szyszkowitz, MBA – wieder gewählt wurden Dr. Edith Hlawati, Dr.-Ing. Peter E. Kruse und Chris E. Muntwyler. Die Funktionsperioden dieser Aufsichtsräte laufen bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2023.



Die Funktionsperioden der Aufsichtsrätinnen Mag. Edeltraud Stiftinger und Mag. Dr. Herta Stockbauer laufen noch bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2020.

Bei der im Anschluss an die Hauptversammlung stattgefundenen konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats wurde Dr. Edith Hlawati zur Vorsitzenden gewählt, Edeltraud Stiftinger bleibt Stellvertreterin der Aufsichtsratsvorsitzenden.

Die Lebensläufe aller Mitglieder des Aufsichtsrats sind unter www.post.at/hv abrufbar.





