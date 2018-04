FPÖ-Mölzer: „Regierung auch bei Bildung und Schule auf gutem Weg“

„Kursänderung in Sachen Bildung und Integration - Mehr Geld für AHS und Effizienzsteigerung bei Neue Mittelschule“

Wien (OTS) - „Über die Kritik von der SPÖ-Abgeordneten Hammerschmid am derzeitigen Zustand unseres Schulsystems kann man sich eigentlich nur wundern, denn schließlich trug die SPÖ während der letzten zehn Jahre die Ressortverantwortlichkeit“, stellte heute der freiheitliche NAbg. Wendelin Mölzer im Zuge der Budgetdebatte fest.

„Unser erklärtes Ziel ist es, die NMS zum ersten Mal in ihrer Geschichte effizient zu gestalten. Die Unsummen an Geld, die in dieses erfolglose Prestigeprojekt geflossen sind, müssen sich rentieren. Die faire und vor allem nutzbringende Verteilung des Geldes ist eine wichtige Aufgabe. So sehen sich auch die meisten AHS einem immer stärker werdenden Trend hin zu großen Schülerzahlen ausgesetzt. Der Ansturm auf die Gymnasien erklärt sich bei Betrachtung der Alternative von selbst. Selbstverständlich wird es mehr Geldmittel für AHS geben, um das gute Leistungsniveau zu halten. Die Ganztagesbetreuung für Schüler ist uns selbstverständlich auch ein Anliegen, hierbei versuchen wir aber nicht die Wahlfreiheit der Eltern zu beschneiden und den Schülern einen verschränkten Ganztagesunterricht aufzuerlegen. Ganztägige Betreuung lediglich für Kinder, deren familiäres Umfeld dies verlangt“, so Mölzer auf die Fördermaßnahmen für AHS und NMS angesprochen.

„Die angestrebte politische Marschrichtung findet derzeit breite Zustimmung in der Gesellschaft. Selbstverständlich ist es Prämisse unseres Handelns, an alle in der Gesellschaft zu denken und einem Auseinanderdriften entgegenzuwirken. Es wäre auf jeden Fall Verrat an unseren Wählern, wenn wir die desaströse Bildungs- und Integrationspolitik der letzten zehn Jahre fortführen würden“, betonte der FPÖ-Bildungssprecher.

