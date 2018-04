„Unterwegs in Österreich“ am 20. April aus Bad Vöslau

Schwerpunktthema „Laufen – So starten Sie richtig“

Wien (OTS) - Sportlich ins Wochenende! „Laufen – So starten Sie richtig“ – darum geht es in „Unterwegs in Österreich“ am Freitag, dem 20. April 2018. Zum Abschluss der Niederösterreich-Woche begrüßen Jan Matejcek und Nadja Mader die Zuschauerinnen und Zuschauer ab 6.30 Uhr in ORF 2 in „Guten Morgen Österreich“. Zum Abschluss meldet sich Julia Zeidlhofer um 17.30 Uhr mit „Daheim in Österreich“ aus Bad Vöslau.

Freitag, 20. April: Schwerpunktthema „Laufen – So starten Sie richtig“

„Guten Morgen Österreich“ aus Bad Vöslau

Marc Pircher ist zu Gast in „Guten Morgen Österreich“. Der Musiker präsentiert sein neues Album, das am 20. April erschient. Außerdem ist Sportmediziner Christian Gäbler zu Gast und spricht im Vorfeld des Wien-Marathons über die Extrembelastung beim Laufen. Und Buchhändlerin Doris Lechner gibt Buchtipps für Kinder und Jugendliche.

„Daheim in Österreich“ aus Bad Vöslau

Rund 40.000 Läuferinnen und Läufer aus aller Welt werden am kommenden Sonntag mit dabei sein, wenn der „Vienna City Marathon“ zum 35. Mal ausgetragen wird (ORF eins überträgt ab 8.30 Uhr live). Wer sich darauf in den vergangenen Wochen und Monaten nicht wirklich ausdauernd vorbereitet hat, sollte sich ein Antreten allerdings sehr genau überlegen. Laufen fordert nicht nur die Muskulatur und das Herz-Kreislaufsystem. Vor allem Sehnen, Gelenke und Knochen werden dabei stark beansprucht – und können bei falscher oder zu starker Belastung massiven Schaden nehmen. Deshalb gilt vor allem für Laufanfänger: Weniger ist mehr. Kontinuierliches und ausdauerndes Training ist der Schlüssel zum Erfolg – und in Zukunft vielleicht auch zu einem Marathon. Zu Gast in „Daheim in Österreich“ ist Lauftrainer Wilhelm Lilge.

