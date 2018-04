Salzburgs Grüne gegen Zerschlagung der AUVA

Soziallandesrat Heinrich Schellhorn: "Salzburg darf das UKH nicht verlieren" - Teilnahme an Kundgebung am Freitag

Salzburg (OTS) - Salzburgs GRÜNE unterstützen die Proteste gegen die massiven Kürzungspläne bei der AUVA. „Auch für Salzburg hätten das finanzielle Aushungern der Unfallversicherung gravierende Folgen. Das in der Bevölkerung sehr beliebte Salzburger Unfallkrankenhaus wäre von der Schließung bedroht, dazu darf es nicht kommen“, erklärt Salzburgs Soziallandesrat Heinrich Schellhorn (GRÜNE).

So wie die Grünen Gewerkschafter der AUGE/UG haben auch Salzburgs Grüne Landtagsabgeordnete und Regierungsmitglieder die Petition "Die AUVA darf nicht zerschlagen werden“ des Zentralbetriebsrats der AUVA unterzeichnet. Soziallandesrat Schellhorn wird dazu auch an der morgen, Freitag, vormittag in Salzburg stattfindenden Protestkundgebung teilnehmen.



„Mir liegt es sehr am Herzen, dass uns das Unfallkrankenhaus mit seiner hohen fachlichen Kompetenz der Ärzte und Ärztinnen sowie des Pflegepersonals erhalten bleibt. Vielen Menschen wird hier hochprofessionell geholfen, Salzburg darf das UKH nicht verlieren“ , so Heinrich Schellhorn.

