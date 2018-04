ÖVP-Becker: "70 Jahre Israel - eine Erfolgsgeschichte"

Gratulation zum runden Geburtstag/Antisemitismus darf keinen Platz in Europa haben

Straßburg (OTS) - "70 Jahre Israel - eine Erfolgsgeschichte: Das moderne Israel ist ein pulsierender, multikultureller, demokratischer Staat. Er wird durch Kreativität, Pioniergeist, Freiheit und Gleichberechtigung charakterisiert und blickt gleichzeitig auf eine 3500 Jahre alte Geschichte zurück", sagt der ÖVP-Europaabgeordnete Heinz K. Becker anlässlich der Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des Staates Israel.****

"Die EU und Israel teilen dieselben Werte und Ziele. Von der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit auf politischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und kultureller Ebene profitieren beide Partner", sagt Becker, Vorsitzender der überparteilichen Arbeitsgruppe gegen Antisemitismus im Europaparlament. "Israel ist der wichtigste Partner der Europäischen Union im Nahen Osten."

Besorgt zeigt sich Becker über den steigenden Antisemitismus in Europa: "Die Europäische Union trägt eine historische Verantwortung für Israels Existenzrecht. Wir müssen dem Kampf gegen Antisemitismus in ganz Europa unbedingte Priorität einräumen", schließt Becker.

Der Staat Israel wurde am 14. Mai 1948 ausgerufen. Staatsgründer David Ben Gurion verlas in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung. Israel feiert das 70. Jubiläum seiner Gründung aber nach dem hebräischen Kalender, deshalb beginnen die Feierlichkeiten schon am Abend des 18. April.

