Wien: Verkehrsinformation der Landespolizeidirektion Wien

Wien (OTS) - Von 23.04.2018, 22.00 Uhr bis 01.06.2018, 05.00 Uhr gibt es wegen Gleisbauarbeiten durch die Wiener Linien wieder teilweise Fahrbahnsperren, Fahrbahnverengungen und Änderungen der Fahrbahnführung.

Ab 23.04.2018

Sperre eines Fahrstreifens zwischen Ringstraße und Lothringer Straße (Richtung Hochstrahlbrunnen).

23.04.2018 bis 13.05.2018

Werden in der Nacht (22.00 – 05.00 Uhr) 2 Fahrstreifen und am Tag 1 Fahrstreifen zwischen Lothringer Straße und Ring (Richtung Innenstadt) gesperrt.

24.04.2018 bis 13.05.2018

Sperre des linken Fahrstreifens auf der Ringstraße vor dem Schwarzenbergplatz.

04.05.2018 bis 07.05.2018

Sperre Schwarzenbergplatz zwischen Ringstraße und Lothringer Straße (Richtung Hochstrahlbrunnen), und Sperre der beiden Abbiegefahrstreifen auf der Ringstraße nach links in Richtung Schwarzenbergplatz und Reduzierung der Fahrbahn in Richtung Kärntner Straße auf zwei Fahrstreifen.

Aufgrund der zu erwartenden Verkehrsbehinderungen wird angeraten, diese Bereiche zu meiden bzw. nach Möglichkeit ein großräumiges Umfahren der betroffenen Straßenzüge empfohlen. Bitte beachten sie auch die Hinweistafeln bzw. geänderte Bodenmarkierungen, teilweise kommt es auch zu geänderten Fahrbahnführungen (Rechtsabbiegen in die Schwarzenbergstraße über Schienenbereiche).

Ausweichmöglichkeit besteht über die Ringstraße – Johannesgasse – Lothringerstraße. Wegen der Gleisbauarbeiten auf der Ringstraße zwischen Babenbergerstraße und Schottengasse wird es aber auch im Bereich der ehemaligen „2er Linie“, insbesondere nach dem Getreidemarkt, zu zusätzlichen Behinderungen kommen (siehe unten). Es gibt in diesem Zusammenhang noch weitere Fahrbahnbeschränkungen bzw. auch Sperren von Fahrstreifen und Fahrbahnsperren.

23.04.2018 bis 09.05.2018 und 08.06.2018 bis 15.06.2018

Ringstraße zwischen Babenbergerstraße und Stadiongasse – Sperre von zwei Fahrstreifen in der Nacht

09.05.2018 bis 22.05.2018

Ringstraße zwischen Babenbergerstraße und Stadiongasse komplett gesperrt (Eigene Verkehrsinfo!).

22.05.2018 bis 08.06.2018

Ringstraße zwischen Babenbergerstraße und Stadiongasse – Sperre von zwei Fahrstreifen in der Nacht, sowie ein Fahrstreifen am Tag.

Bitte beachten Sie noch den „Wings für Life – Run“ am 06.05.2018 mit den diversen Sperren!

Hinsichtlich der Einschränkungen im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel informiert sie die Fahrgastinformation der Wiener Linien unter der Tel.Nr. 01 7909-100.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at