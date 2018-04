Zadic fordert lückenlose Aufklärung im Fall ATIB-Moschee

Sparprogramm der Regierung beim Thema Integration ist falscher Weg

Wien (OTS) - Wie der Falter berichtet, kam es in einer Wiener ATIB-Moschee zu sehr verstörenden Vorfällen. Wie Bilder zeigen, fungierten in der Moschee Kinder als Leichen, die mit türkischen Flaggen zugedeckt waren, Buben stellten eine Schlacht nach und salutieren in Tarnuniform. „Eine lückenlose Aufklärung dieser Vorfälle ist ein Gebot der Stunde. Gotteshäuser sind kein Platz, um Kämpfe und Schlachten von Nationalstaaten zu glorifizieren“, meint die Integrationssprecherin der Liste Pilz, Alma Zadic.

Wie bekannt wurde, lässt nun Kanzler Kurz prüfen, ob eine Auflösung des Moschee-Dachverbandes ATIB möglich sei. „Eine Auflösung sollte als weiterer Schritt jedenfalls mitgedacht werden. In erster Linie geht es hier aber um Aufklärung. ATIB nur aufzulösen, löst auf lange Sicht aber nicht das Problem“, erklärt Zadic und weiter: „Spätestens jetzt müsste der Regierung klar sein, dass Kürzungen beim Thema Integration vor allem in der Schule der falsche Weg sind. Ganz im Gegenteil benötigen wir jetzt mehr Mittel etwa für zusätzliche Deutschkurse, Schulsozialarbeiter und Psychologen.“

