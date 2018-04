Stellungnahme FPÖ-Zanger zu medialen Vorwürfen

Wien (OTS) - „Ich habe gestern im Parlament eine sehr emotionale Rede gehalten, für die ich heute und sehr wahrscheinlich auch in den kommenden Tagen von der Presse gemaßregelt und als „besoffener Abgeordneter“ hingestellt werde. Das ist eine üble Diffamierung und ich verwehre mich energisch gegen diesen Untergriff! Der Grund für meine leidenschaftliche Verärgerung war insbesondere der Umstand, dass der Familienbonus, der in voller Höhe ab einem monatlichen Bruttoeinkommen von 1.700,00 Euro greift, von der SPÖ als Unterstützung von Besserverdienenden bezeichnet wird. Ich kenne sehr viele Menschen, die ein solches Einkommen beziehen und weiß, dass in Wahrheit zum Leben nur rund 300 bis 400 Euro überbleiben. Und das nennt die SPÖ „Besserverdienende“.

Ich weiß, ich habe mein Herz auf der Zunge getragen und sehr emotional reagiert, aber ich stehe zu meinem Wort, als ein Mann in der Politik, der ehrlich und ungeschminkt seine Meinung sagt, zu dem steht, was er von sich gibt, sich nicht verbiegt, mit offenem Visier für seine Überzeugung eintritt aber auch akzeptiert, wenn jemand eine andere Meinung hat. Ich habe immer mit Leidenschaft meine Wähler vertreten und führe meine Tätigkeit in allen Bereichen nach bestem Wissen und Gewissen aus“.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at