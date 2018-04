Voller Energie auf 42,195 Kilometer!

Vienna City Marathon: Größter Energieanbieter Österreichs seit über zehn Jahren als Partner des größten heimischen Laufevents

Wien (OTS) - Beim Vienna City Marathon dreht sich alles um Energie. 42.000 Läuferinnen und Läufer erzeugen am kommenden Sonntag 68.250 Kilowattstunden (kWh), was einem Stromverbrauch von 10.000 Wiener Haushalten am Tag entspricht. Kulinarisch betrachtet: Alle Sportlerinnen und Sportler verbrennen eine Energiemenge von zusammen 114.000 Wiener Schnitzel oder 21 Tonnen Kaiserschmarrn. Damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während dem Lauf ihre Energie zurückgewinnen, müssen sie mit ca. 25 Tonnen Obst und 145.000 Liter isotonischen Getränke und Mineralwasser versorgt werden.

Langjährige gemeinsame Erfolgsgeschichte

Leidenschaft, Energie und Erfolg sind einige der Eigenschaften, welche Wien Energie und Marathonbegeisterte verbindet. „Sich sportlich zu betätigen, heißt nicht nur Energie in einen Bewerb stecken, sondern auch Energie für den Alltag tanken. Wien Energie ist seit über zehn Jahren Partner des Vienna City Marathon. Uns ist wichtig, dass so viele Menschen wie möglich aktiv an Sportveranstaltungen teilnehmen“, sagt Wien Energie-Geschäftsführer Michael Strebl. „Für uns ist es selbstverständlich, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Als Kooperationspartner von Vereinen und Events ist es uns ein Anliegen, den Sportsgeist aufrecht zu erhalten. Beim Vienna City Marathon unternehmen wir alles, um den Teilnehmerinnen und Besucherinnen ein einmaliges Lauferlebnis zu bescheren.“

„Wien Energie-Laufzone“ bei der Staatsoper sorgt für Rückenwind

Um die Ziele der Läuferinnen und Läufer bei der Herausforderung eines Langstreckenrennens bzw. Marathons optimal zu unterstützen, schafft Wien Energie auf mehreren Stationen vor und während des Vienna City Marathons Stimmung. DJs, Moderator und Trommler sorgen vor der Wiener Staatsoper auf der „Wien Energie Laufzone“ für die extra Motivation und Energie. Am Rathausplatz können Besucherinnen und Besucher auf Wien Energie-PowerBikes ihre Wadl’n zum Glühen bringen. Fotobox sowie coole Goodies sorgen für Spaß und schöne Erinnerungen.

