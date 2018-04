Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 20.4.: Uniqa Insurance Group Chef Andreas Brandstetter im Interview

Wien (OTS) - Über „Digitale Ver(un)sicherung“ spricht Volker Obermayr mit Uniqa Insurance Group Chef Andreas Brandstetter - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 20. April um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Digitalisierung verändert mit hoher Dynamik die Geschäftsmodelle der Versicherungsbranche. Neue Online-Mitbewerber drängen auf den Markt, Kunden fragen individuellere Produkte nach und der Anspruch auf Transparenz sowie schnelles Rundumservice steigt. Außerdem verschiebt der demographische Wandel die Ansprüche mehr in Richtung Gesundheit, Altersvorsorge und Pflege. Uniqa Insurance Group Vorstandschef Andreas Brandstetter sieht einen großen Nachholbedarf, weil die Branche in Österreich sehr lange innovative Produkte gescheut hat. Um profitabel bestehen zu können, hält er für den Sektor ein radikales Umdenken für unumgänglich. Mit der zunehmenden Digitalisierung werden sich die Versicherer noch intensiver an den Bedürfnissen der Kunden orientieren müssen.

